محافظ الطائف يدشن المخيم البيئي التوعوي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

دشن محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، مساء اليوم، بالردف، فعاليات المخيم البيئي التوعوي بالمحافظة، الذي تنظمه مديرية الشؤون الزراعية بالطائف بعنوان ” كن صديقاً للبيئية ” ، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، ومحافظ ميسان عبدالله الفيفي، وأمين محافظة الطائف محمد بن هميل آل هميل .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير الشؤون الزراعية بالطائف المهندس حمود الطويرقي كلمة أكد فيها أن المخيم البيئي يهدف إلى زيادة الوعي والبعد عن الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة ومنها التعدي على الأشجار سواء بالقطع أو الحرق أو جرف التربة ورمي المخلفات بمواقع التنزه .

وأشار إلى أن وزارة البيئية والمياه والزراعة قد أطلقت تسع مبادرات من أصل 59 مبادرة تسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات المختلفة والمحافظة على البيئة وابتكار الحلول لتعزيز استخدام هذين القطاعين وصولاً إلى تجسيد رؤية المملكة 2030.

وبين المهندس الطويرقي أنه على المستوى البيئي جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار فيها ومكافحة التصحر، ومبادرة أخرى لتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة ورفع مستوى الخدمات فيها وزراعة 4 ملايين شجرة إلى عام 2020، مشيراً إلى أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ 450 ألف شجرة محلية معتمدة في ريها على المياه المعالجة وحصاد الأمطار كما تعمل الوزارة على مواكبة المستجدات التي لها صلة بالشأن البيئي وتداعيات التغير وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة والمستخدمة للمحافظة على الموارد الطبيعية.

بعد ذلك كرم محافظ الطائف المكلف الجهات المشاركة ضمن فعاليات المخيم البيئي لمديرية الشؤون الزراعية.