⁠⁠⁠⁠⁠" يوروبول " تفك غموض قضية اعتداء جنسي على أطفال - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

عن طريق حملة عالمية أطلقتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تمكن الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون ” يوروبول ” ، من فك غموض قضية اعتداء جنسي على أطفال.

وكانت الوكالة، نشرت صورة لغرفة فندقية عبر حسابها بتويتر، مطالبة من كل متابعيها في كل بلدان العالم، المساعدة في التعرف على الفندق الذي تقع فيه هذه الغرفة، مؤكدة أن الوصول إلى هذه الفندق، سوف يساعد في حل قضية اعتداء جنسي ضحيته أطفال.

وفور نشر التغريدة، تطوع مئات الأشخاص حول العالم للبحث عن الفندق المقصود، ودخلوا على عشرات المواقع المتخصص في السفر والرحلات على أمل الوصول إلى الصورة المطلوبة، وبعد ساعات، رد أحد متابعي حساب الوكالة ” برتغالي الجنسية ” على الصورة برابط به مجموعة من الصور التي تروّج لأحد الفنادق في دولة موريشيوس بإفريقيا، حيث عثر بين هذه الصور على صورة الغرفة التي سبق ونشرتها الوكالة.

وبالفعل، ردت الوكالة عليه بالقول إنها قامت بتمرير هذه المعلومات إلى المحققين للتأكد منها، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في حل هذه القضية، وسط مطالبات من المغردين بضرورة تكريم الشخص الذي استطاع الوصول إلى الفندق.