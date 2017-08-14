⁠⁠⁠⁠⁠فلامينجو البرازيلي يتعاقد مع الكولومبي رينالدو مدربًا جديدًا للفريق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي فلامينجو البرازيلي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعاقده مع الكولومبي رينالدو رويدا كمدرب جديد للفريق، صاحب أكبر شعبية في البلد اللاتيني.

وذكر النادي البرازيلي أن رينالدو رويدا وقّع عقدا ليصبح مدربا جديدا لفلامينجو.

ويأتي المدير الفني الكولومبي (60 عاما) خلفا لزي ريكاردو، الذي استقال الأسبوع الماضي، عقب الهزيمة من فيتوريا بهدفين نظيفين في الدوري البرازيلي، وحضر رويدا أمس الأحد، هزيمة فلامينجو أمام أتلتيكو مينيرو بهدفين نظيفين.

ونجح المدرب رويدا في عام 2016 بالتتويج بكأس ليبرتادوريس مع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وله خبرة كبيرة في التدريب على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث درب أندية كورتولوا وديبورتيفو كالي واندبندينتي الكولومبية، بخلاف تدريب منتخبي هندوراس والإكوادور وتأهل بهما لبطولتي كأس العالم 2010 و2014 على الترتيب.