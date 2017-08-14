بالصور.. تواصل التجهيزات بمركز الملك فهد الثقافي بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

مع بدء العد التنازلي لتدشين أولى فقرات مهرجان ” أبها أحلى ” يجري الان التجهيزات الاخيرة بمركز الملك فهد الحضاري والذي يشتمل على العديد من الفقرات الفنية والكوميديا وعروض أطفال وتسوق .

ويعمل الفريق الفني الذي يضم العديد من المختصين في التجهيزات ، حيث تم تجهيز إلاضاءات والنظام الصوتي عالي الدقة والوضوح في التحكم والمساحة كما تم وضع العديد من الكشكات لبيع بعض السلع وايضا لترويج المنتجات للرعاة الرسميين للمهرجان .

وسيدشن أولى الجلسات الأربعاء المقبل ١٦ أغسطس، وسيتم بيع التذاكر في موقع الحفل علما ان بيع التذاكر سيتم مساء اليوم الإثنين لحفل الافتتاح بقرية المفتاحة .