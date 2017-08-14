وزير الإعلام البحريني: الجزيرة تمثل رأي الحكومة القطرية وليس الشعب - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكد على بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، أن قناة الجزيرة القطرية، تمثل الحكومة القطرية وليس الشعب، مشيرا إلى الشعب القطري كان يُحرج مما يعرض في الجزيرة من تطاول على الرموز والقادة.

وأوضح أن الكثير من القطريين يعتقدون أن الأزمة الخليجية – القطرية بدأت بمقاطعة الدول الأربعة لقطر، لافتا إلى أن الأزمة تتم معالجتها إعلاميا بأسلوب دخيل على مجتمعاتنا.

وشدد على أن الشعب القطري كان يعاني من أن الجزيرة بعيدة كل البعد عن مشاكله، قائلا: ” الجزيرة بكل إمكانياتها تنقل مباشرة أي حريق في أي فندق، وتنقل تجمعات لـ7 أفراد وتصورها على أنها تجمهر كبير، إلا أنها غابت تماما عن تغطية حادث راح ضحيته 13 طفلا في أحد المجمعات التجارية القطرية ” .