مصر تفتح معبر رفح لعبور الحجاج الفلسطينيين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فتحت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة الفلسطينية لمرور الحجاج.

وبدأت الحافلات التي تقلّ نحو 800 حاج فلسطيني في العبور من غزة إلى الجانب المصري، قبل نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي ثم إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد حجاج القطاع هذا العام نحو 2500.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في القطاع، فتح السلطات المصرية معبر رفح أربعة أيام متتالية لتمكين الحجاج من السفر إلى الديار الحجازية، وقالت الهيئة إنها أنهت كل التجهيزات والترتيبات لسفر حجاج غزة عبر معبر رفح البري.