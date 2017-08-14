رئيس الوزراء اليمني يدعو إلى الثبات للقضاء على ميليشيا الحوثي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى الثبات والالتفاف حول الحكومة الشرعية، والعمل بمنظومة مجتمعية لتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للقضاء على ميليشيا التمرد والانقلاب، واستعادة الدولة، وإرساء دعائم اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه كافة اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، بمحافظي ” ذمار ” اللواء علي القوسي، و ” إب ” اللواء عبد الوهاب الوائلي، الواقعتان تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حيث ناقش بن دغر معهما عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية، واطلع على تقارير موجزة حول طبيعة حياة المواطنين في كلا المحافظتين.

وأكد بن دغر اهتمام الحكومة الشرعية الدائم بكافة محافظات الجمهورية اليمنية، بما فيها المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع خاصة السلطات المحلية في تلك المحافظات.

كما شدد على ضرورة تذليل كافة الصعوبات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود الأمنية لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

من جانبهما، أكد محافظا ” ذمار ” و ” إب ” استمرار السلطات المحلية في الدفاع عن كل شبر من الأرض، والوقوف جنبا إلى جنب أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربي لدحر المليشيا الانقلابية.