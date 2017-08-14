 بالصور.. الدفاع المدني يسيطر علي حريق في مبنى سكني بالسلام - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. الدفاع المدني يسيطر علي حريق في مبنى سكني بالسلام
  • نشر : منذ 34 دقيقة
  • 1٬056
  • 0
  • حوادث

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر علي حريق في مبنى سكني بالسلام

بالصور.. الدفاع المدني يسيطر علي حريق في مبنى سكني بالسلام
خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في مبنى سكني بحي السلام بمدينة الدمام.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العميد منصور الدوسري، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن نشوب حريق في مبنى سكني مكون من 3 أدوار وكانت جميعها عبارة عن شقق مفروشة واقتصر الحريق على ملحق في السطح.

وقامت فرق الدفاع المدني، بالسيطرة على الحريق وإخلاء عدد 22 شخصا ولاتوجد إصابات ولله الحمد وأن سبب الحادث التماس كهربائي في المكيف .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *