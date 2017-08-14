" تعليم الدوادمي " يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم، عن توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة ” 31 ” ، بمسمى حارس مدرسة، في بعض أقسام ومدارس قطاع الدوادمي ومكاتب التعليم (السر والبجادية والجمش ونفي ) والتقديم عليها عبر موقع الإدارة ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 1438/11/28هـ.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مناور بن عبد الله الحمادي بأن التقديم على هذه الوظائف لا يلزم مراجعة الإدارة، مشيراً إلى أن أسماء المرشحين سيتم الإعلان عنها على موقع الإدارة الرسمي أو عن طريق إرسال رسائل نصية أو الاتصال على الأرقام التي سبق أن سجلها المتقدم في الموقع، من أجل إجراء المقابلة الشخصية والتأكد من انطباق الشروط الواجب توفرها في المرشح للتقديم

وقال ” الحمادي ” بأن هذه الوظائف كانت من ضمن الوظائف التي أعلن عنها في شهري شعبان وشوال الماضيين، ولم يتقدم لها أحد وبعضها لم تنطبق عليهم الشروط.

وبيّن أن الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف هي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره المتقدم 25 عاماً لمدارس البنين و35 عاما لمدارس البنات حسب التعميم الوزاري، وأن يكون لائقاً صحياً (فحص طبي).

وأبان الحمادي أنه يشترط على المتقدم أن يكون من سكان المكان الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثاً، مع ضرورة إجادته للقراءة والكتابة، ويجتاز المقابلة الشخصية التي ستجرى له، وألا يكون لدى المتقدم تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.