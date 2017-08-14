⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. فقاعات لونية رائعة رسمت بالقلم الرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عرفت الفنانة الأسترالية سي جي هندري بلوحات الأبيض والأسود التي تستخدم فيها القلم الرصاص بمهارة منقطعة النظير، لكن اليوم تمكنت من تحويل القلم الرصاص إلى كتلة لون صريحة.

وحسب موقع ” بورد باندا ” قدمت هندري مشروعها بالألون الرصاص تحت عنوان ” الألوان المجانية ” وذلك في إطار مشاركة مصمّم الأحذية الفرنسي الشهير كريستيان لوبوتان بمعرض في هونج كونج، حيث ستصبح هذه ألوان الأحذية.

ورغم أن اللوحات تبدو مثل فقاقيع ضخمة من الألوان، لكن هندري لم تستخدم سوى ألوان الأقلام الرصاص.

ويحتاج مثل هذا المشروع إلى الكثير من العمل والصبر في التلوين لتجسد بقع اللون.