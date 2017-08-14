نتنياهو يسعى لتسهيل إجراءات إعلان الحرب - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمرير تعديلات تسمح بنقل صلاحيات إعلان الحرب من الحكومة إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر، حسبما ذكر تقرير نقلته القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل.

وذكرت القناة أن رئيس الوزراء كلف وزير العدل بالشروع في إعداد التعديلات اللازمة على القانون الأساسي في جزئه المتعلق بصلاحيات الحكومة. وتابعت القناة أنه سيتم طرح المشروع الجديد على الكنيست ” البرلمان ” فور انتهاء عطلة البرلمان الصيفية.

وحسب التقرير، آثار اقتراح نتنياهو ردود متباينة في صفوف المعارضة والموالاة على حد سواء، إذ وصف خصم نتنياهو السابق زعيم حزب ” هناك مستقبل ” يائير لبيد المشروع بأنه ” صحيح ” و ” مهني ” ، فيما اعتبر عضو التحالف الحاكم وزير التعليم نفتالي بنت بأنها ” قصة باطلة ” .