ترامب يسخر من استقالة عضو مجلس الصناعة الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن كينيث فرايزر، المدير التنفيذي لشركة “ ميرك أند كو ” لصناعة الأدوية، استقالته من مجلس الصناعة الأمريكي الاستشاري الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضا تعبيرات الحقد والتعصب والشعور بتفوق فئة معينة، بحسب ما كتبه عبر تويتر.

من جانبه، رد ترامب بتغريدة ساخرة قال فيها: “ استقال كين فرايزر من ميرك فارما من مجلس الرئيس الصناعي سيكون لديه متسع من الوقت لخفض سعر عقار ريب أوف ” .

واستقال مدراء تنفيذيون لعدد من كبرى الشركات الأمريكية من عدة مجالس استشارية رئاسية احتجاجًا على سياسات ترامب.

وشهد تجمع شارك فيه مئات القوميين البيض في ولاية فرجينيا، حادثًا دمويًا يوم السبت، عندما دهست سيارة حشدًا من المتظاهرين المناهضين للقوميين مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.