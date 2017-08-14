‎انجازات جماعية دولية لمصورين المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أعلنت اللجنة الإعلامية في ” فياب السعودية ” الممثل الرسمي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لدى الاتحاد الدولي للتصوير الضوئي – الفياب عن تحقيق 13 مصور ومصورة لألقاب الفياب الدولية للمصورين التي تمنح كل عام ضمن شروط وضوابط تأتي بمتابعة مباشرة من قبل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الفياب ،وذلك من خلال المشاركة في المسابقات الدولية المعترفة من قبل الفياب وتجميع النقاط سواء في حالة قبول العمل الفوتوغرافي أو فوزه في عدة دول بعدد معين من الأعمال تفرضها شروط كل لقب على حده ،ولا يحق للشخص تجاوز أي لقب إلا بشكل تتابعي كل عام.

‎ وبين ممثل الفياب بالسعودية المهندس عبدالله الدبيخي عن تحقيق 13 مصور ومصورة لألقاب الفياب وهذا العدد في تزايد عن الأعوام السابقة وذلك بفضل اجتهاد المصور السعودي وتميزه على الساحة الفنية الدولية.

‎وقد توزعت الألقاب بين ثلاثة ألقاب، هي :

‎لقب AFIAP: حصل عليه كلٌ من: وفاء يريمي ، نجلاء الخليفة، عبدالله النصار، باسم أبوالسعود، مجدي النصر.

‎ولقب: EFIAP: حصل عليه: أحمد البراهيم، حسين العبداللطيف، حسام العبداللطيف، خالد السبت، فراس أبو السعود، سميرة سليس، خالد الجمعان.

‎ولقب: EFIAP/b وهو أحد أصعب الألقاب وقد حصل عليه الفوتوغرافي عباس الخميس كأول فوتوغرافي سعودي يحصد هذا اللقب.

‎وبينت لجنة الألقاب في فياب السعودية بأنهم كلجنة مهمتها تدقيق الألقاب قبل رفعها للمنظمة، تلقوا العديد من المشاركات السعودية التي تمت مراجعتها وتأهيل من أكمل جميع المتطلبات ومن ثم رفعت ملفات 14 فناناً، تم قبول 13 منهم، مشيرةً إلى أن عملية رفع الألقاب للفياب تتم مرة واحدة فقط كل عام.

‎ويذكر بأن أعضاء لجنة الألقاب مكونة من أربعة فوتوغرافيين، هم: ناصر الربيعي، عباس الخميس، فراس أبوالسعود، وأحمد البراهيم.