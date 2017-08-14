 بالفيديو.. عبد الحسين عبد الرضا يتحدث عن وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. عبد الحسين عبد الرضا يتحدث عن وفاته

بالفيديو.. عبد الحسين عبد الرضا يتحدث عن وفاته
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، يرجع تاريخه لعام 2015، وهو يتحدث عن نصائح طبية لعمليات القلب التي كان يجريها.

واللافت في حديث عبدالرضا قوله: إنه طلب من الطبيب أن يعطيه فرصة ليعيش عامين آخرين فقط، وهذا ما حدث، حيث توفي هذا العام (2017)، أي بعد عامين من طلبه.

وقال عبدالرضا في مقطع الفيديو: ” أنا عطني سنتين باقي العمل لك ” ، وهو يتحدث عن أن الأعمار بيد الله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 14 دقيقة

الأعمار بيد آلله وكلن ياخذ نصيبة
الله يرحمة ويحسن خواتمنا

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