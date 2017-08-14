معهد الإدارة العامة يعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة " للرجال والنساء " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الإدارة العامة عن توفر بعض الوظائف التعليمية الشاغرة (رجال – نساء)، معلنا عن رغبته في شغلها بكوادر وطنية مؤهلة من حملة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، والتقديم عبر موقعه الإلكتروني حتى 30 ذو القعدة 1438هـ.

واشترط المعهد في المتقدم أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام، وأن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة، وألا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن ( 3.75 من 5 ) أو ( 3 من 4 ) بتقدير جيد جدا أو أعلى.

كما اشترط أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم، وأن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث، مع ضرورة الالمام باللغة الانجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة ( 80 ) في اختبار ( TOEFL iBT ) أو درجة ( 6 ) في اختبار ( IELTS )، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة ( 100) في اختبار ( TOEFL iBT ) أو درجة ( 7 ) في اختبار ( IELTS ).

واشترط معهد الإدارة في من يرغب التقديم على إحدى هذه الوظائف أن لا يزيد عمره عن ( 35 ) سنة لحملة الماجستير و( 50 ) سنة لحملة الدكتوراه، وأن لا يكون قد امضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه اكثر من (3) سنوات، مع شرط الإلمام بمهارات الحاسب الالي.

وأكد ضرورة أن لا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع، وأن يلتزم بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه، حسب التخصص الذي يحدده المعهد، ثم اجتياز المقابلة الشخصية والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

ونبه معهد الإدارة العامة إلى أنه سيتم تعيين المقبولين من حملة الماجستير على المستوى السادس (حسب لائحة الوظائف التعليمية)، والمقبولين من حملة الدكتوراه (حسب لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات).