⁠⁠⁠⁠بالصور.. " الصقور السعودية " تزين سماء إسلام آباد في ذكرى استقلال باكستان - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

شارك فريق القوات الجوية الملكية السعودية ” الصقور السعودية ” ، في العرض الجوي الذي نظمته القوات الجوية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد اليوم بمناسبة الذكرى السبعين ليوم الاستقلال.

ورسمت ” الصقور السعودية ” العديد من اللوحات الاستعراضية الجماعية والفردية التي زينت سماء إسلام آباد ضمن العرض الجوي الذي شاهده فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين من مدنيين وعسكريين، ورؤساء السلك الدبلوماسي، وعدد من عامة الشعب الباكستاني.

وأعرب فخامة الرئيس ممنون حسين في كلمة بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للمملكة، ممثلة بفريق ” الصقور السعودية ” على مشاركة باكستان احتفالاتها بذكرى يوم الاستقلال، معبراً عن إعجابه بالعروض التي قدمها الفريق وما تتميز به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية الجوية.

وقدم الرئيس الباكستاني درعاً تذكارياً لفريق ” الصقور السعودية ” ، استلمه سفير خادم الحرمين الشريفين نواف بن سعيد المالكي.