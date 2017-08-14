الأمن الروسي يصادر 136 كجم مخدرات قادمة من أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أوقفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عصابة لتهريب المخدرات من أوروبا إلى روسيا، وصادرت حوالي 136 كيلوجرامًا من المخدرات.

وذكر بيان لهيئة الأمن – حسبما أفادت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية اليوم الإثنين – أن الأمن الروسي شن عدة عمليات لقطع دابر نشاط أشخاص متورطين في تهريب الحشيش من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بهدف تسويقه في مناطق وسط روسيا، موضحًا أنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص أثناء تسليمهم دفعة جديدة من المخدرات في موسكو.

يُذكر أن هيئة الجمارك الروسية تمكنت في وقت سابق، بالتعاون مع الشرطة، من إغلاق قناة لتهريب الحشيش من دول البلطيق إلى شمال غرب روسيا، ومصادرة نحو 266 كيلوجرامًا من المخدرات.

يُشار إلى أن مخدر الحشيش كان يُهرب إلى الاتحاد الروسي في صناديق سرية مخبئة في شاحنات تمر عبر نقطة جمارك في مدينة إيفانجورود على الحدود مع إستونيا.