مصرع 7 أشخاص في منغوليا الداخلية بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاحت سلسلة من العواصف الممطرة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت السلطات المحلية اليوم الإثنين، أن الأمطار الغزيرة بدأت تنهمر على المنطقة منذ يوم الجمعة الماضي، وصاحبتها العواصف التي نتج عنها وفاة سبعة أشخاص في ست مدن، بينها هوهوت وتشيفنغ وتونغلياو.

وأوضحت السلطات – في بيان رسمي نشرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية – أنه تم إجلاء ما يزيد على ألفي مواطن، كما انهار أو تضرر ما يزيد على 1600 منزل، ودمرت العواصف الممطرة أيضًا نحو 263 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية.

وتُقدر حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن تلك الأحوال الجوية السيئة بـ97 مليون يوان (حوالي 14.5 مليون دولار أمريكي).