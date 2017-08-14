⁠⁠⁠⁠⁠" كلوب " : غياب كوتينيو عن مباراة هوفنهايم الألماني ضربة لليفربول - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأن غياب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن مواجهة فريق هوفنهايم في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، يعد ضربة بالنسبة لفرص الفريق في التأهل.

وقال كلوب – في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بألمانيا نقلتها شبكة ” سكاي سبورتس ” البريطانية اليوم /الاثنين/ – ” إنه لا يوجد شيء تغير في الأيام القليلة الماضية بهذا الخصوص ” ، مشيرا إلى عودة الفريق مرة أخرى للمسابقات الأوروبية الكبرى لأول مرة منذ موسم ( 2014 – 2015).

وأضاف ” لم يتغير الأمر في هذا الاتجاه أو ذاك.. كوتينيو ليس متاحا بالنسبة لنا حاليا، هذا هو الشيء الرئيسي، واللاعب لا يمكنه المشاركة في هذه الفترة، والجميع بإمكانهم تخيل إلى أي مدى تعد هذه المسألة ضربة بالنسبة لنا ” .

وتابع كلوب قائلا ” يتعين علينا الاستعداد لهذه المباراة بدونه، مثلما يجب علينا أن نستعد في غياب آدم لالانا أو دانييل ستوريدج ” ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تحدث مع ستوريدج الذي أصبح بحالة جيدة وأمامه جلستين ويمكن أن يكون متاحا مع مطلع الأسبوع المقبل.