محافظ ينبع يناقش استضافة بطولة المملكة للدبابات البحرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ناقش محافظ ينبع رئيس مجلس التنمية السياحية المهندس مساعد بن يحيى السليم استضافة ينبع لبطولة المملكة للدبابات البحرية ” الجيت سكي ” التي سوف تقام في شرم ينبع خلال الفترة من 18 إلى 20 من شهر صفر للعام 1439 جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عقد أمس بمكتبه بحضور مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع وممثلين عن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.

وتناول الاجتماع جدول البطولة ومكان انطلاقتها إلى جانب عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية.

وأوضح المهندس السليم أن بطولة المملكة للدبابات البحرية تأتي بالتزامن مع المهرجان البحري الذي سيتم تنظيمه بالمحافظة، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في دعم مساعي فريق العمل بالمحافظة للتسويق لينبع وابرازها بشكل يتواكب مع مقوماتها السياحية الهائلة.

وأشار إلى أهمية البطولات الرياضية في دعم الحركة السياحية وتنشيطها الأمر الذي يضع ينبع في خارطة المسابقات الرياضية سواء المحلية أو الإقليمية والدولية.

وأضاف أن ينبع نجحت في استضافة البطولة العالمية للزوارق السريعة الأمر الذي يؤهلها لاستضافة المزيد من هذه البطولات.