الجزائري بودبوز يعرب عن سعادته باللعب في الدوري الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعرب المهاجم الجزائري رياض بودبوز، عن سعادته باللعب في إسبانيا، موضحا أن اللعب في الدوري الإسباني مهم لأنه يتميز دائما بالجانب الخططي، وهو ما يناسب إمكانياته.

وعبر بودبوز – خلال مؤتمر صحفي لتقديمه الرسمي في نادي ريال بيتيس الإسباني – عن امتنانه للاستقبال الحافل .. وقال ” أشعر بالفخر لارتداء هذه الألوان، شاهدت المباراتين الوديتين الأخيرتين لبيتيس.. وأُعجبت بالفريق لأنه يلعب بشكل جيد ” ، مؤكدا أن هناك الكثير من التغييرات في صفوف اللاعبين ويجب على الجميع التكيف مع هذا الأمر.

يذكر ان بودبوز (27 عاما)، الذي يلعب في خط الهجوم، يعاني من إصابة في الركبة ستحرمه من المشاركة في بداية الموسم، ولكنه أعرب عن ثقته وأمله في أن يكون جاهزا للمشاركة قريبا تحت قيادة المدرب كيكي سيتيين، لكنه لم يفصح عن موعد محدد لعودته للملاعب.

ويأتي تعاقد بيتيس مع بودبوز لسد ثغرة رحيل لاعب الوسط داني سيبايوس (21 عاما) إلى ريال مدريد هذا الصيف.