الوليد بن طلال ينقذ مصرفا روسيا من الإفلاس - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، استعداده لشراء حصة في المصرف الروسي “ يوغرا ” ، الذي أعلن إفلاسه وأغلق مؤخرا، مشترطا أن يستأنف المصرف أعماله.

وعلقت أنشطة المصرف الروسي “ يوغرا ” ، في 28 يوليو الماضي، ويتهمه البنك المركزي الروسي بإجراء أنشطة احتيالية وإخفاء بيانات مالية، وتقوم إدارته حالياً بالبحث عن مستثمرين لبث الحياة فيه من جديد.

وكان “ يوغرا ” يحتل المرتبة الـ 29 في السوق الروسية برأس مال يبلغ 322.9 مليار روبل (حوالي 5.4 مليار دولار). وتضم السوق الروسية نحو 600 مصرف.