 الوليد بن طلال ينقذ مصرفا روسيا من الإفلاس - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الوليد بن طلال ينقذ مصرفا روسيا من الإفلاس

الوليد بن طلال ينقذ مصرفا روسيا من الإفلاس
حمود العنزي(صدى):

أكد رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، استعداده لشراء حصة في المصرف الروسي “ يوغرا ” ، الذي أعلن إفلاسه وأغلق مؤخرا، مشترطا أن يستأنف المصرف أعماله.

وعلقت أنشطة المصرف الروسي “ يوغرا ” ، في 28 يوليو الماضي، ويتهمه البنك المركزي الروسي بإجراء أنشطة احتيالية وإخفاء بيانات مالية، وتقوم إدارته حالياً بالبحث عن مستثمرين لبث الحياة فيه من جديد.

وكان “ يوغرا ” يحتل المرتبة الـ 29 في السوق الروسية برأس مال يبلغ 322.9 مليار روبل (حوالي 5.4 مليار دولار). وتضم السوق الروسية نحو 600 مصرف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 56 دقيقة

يارب انك تنقذنا من ضعف الدخل والركه وكثرة المصاريف لي لجميع خلق الله المسلمين والمؤمنين يارب يارب يارب

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