بالفيديو.. مفتي المملكة يحذر من المغالاة في حملات الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من المغالاة الزائدة في أسعار حملات الحج والتي تثقل كاهل الناس من ذوي الدخل المحدود والفقراء.

وقال في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى في توجيه بخصوص غلاء أسعار الحملات عند بعض الشركات ” الاكتساب جيد ومطلوب لكن المبالغة الزائدة ما يصلح، يعني كونهم يطلبون مبالغ كبيرة تثقل كاهل الناس فهذا صعب ” .

وأضاف: ” لا بأس يتاجرون ويستفيدون، لكن عليهم أن يلاحظوا أن الذين جاءوهم ويرغبون بالاشتراك معهم في الحملات هم من المستحقين والفقراء فعليهم أن يساعدوهم بألا يكلفوهم ما لا يطيقون ” .

وحذر مفتي المملكة أصحاب الحملات الذين ينقضون العهد مع الحجاج بسوء وقلة الخدمات التي وعدوهم بها بأن ذلك ليس من أخلاق وصفات المؤمنين.

وقال: من أخلاق المؤمن بأنه إذا ائتمن أدى الأمانة وإذا وعد أوفى بالوعد، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الحملات هداهم الله يضعون مواصفات خاصة للخدمات في حملاتهم من مسكن وأغذية ومواصلات متميزة ثم يفاجأ الحجاج بخلاف ذلك من نقص وقصور في الخدمات.

وأوصى مفتي المملكة أصحاب الحملات بتقوى الله وتأدية الأمانة بتقديم الخدمات التي وعدوا بها الحجاج ومقابل ما أخذوه من أموالهم أو بالكف عن هذه الدعايات.