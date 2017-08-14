مسؤول: 7620 هنديًا في سجون العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أعلن وزير الدولة لشؤون العاملين بالخارج في الهند، م. ج. أكبر، أن عدد السجناء الهنود حول العالم، والذين وصلوا إلى 7620 سجينا، يقبعون في 86 سجنا أجنبيًا، من بينهم 50 سجينة.

وأوضح الوزير أن معظم السجينات يتواجدن في سريلانكا والصين، ونيبال، ودول الخليج، والولايات المتحدة ‏والمملكة المتحدة، وأن ‎عدد السجناء الهنود في دول الخليج يمثل 56٪ من إجمالي الهنود في السجون الأجنبية، وأكبر عدد منهم في السعودية بـ 2084 سجينًا، بتهم الاحتيال المالي والسطو والرشوة وشرب المسكر وبيعه.

وأضاف أن هناك 500 سجين هندي في دول جنوب شرق آسيا، تايلاند وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا، بتهم الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر ومخالفة قانون الهجرة والتأشيرات، و‏546 ‏هنديا في سجون باكستان، منهم حوالى 500 صياد، ممن يمارسون عملهم في المياه المضطربة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك 115 سجينا في أستراليا وكندا، بتهم القتل والاعتداء الجنسي وغسل الأموال وحوادث الطرق، وأن بلاده توقع اتفاقيات مع تلك الدول لإعادة هؤلاء السجناء لقضاء عقوبتهم في الهند.