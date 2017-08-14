 بالصور.. قبيلة " الطمحة " بصبيا تودع شهيدها الثالث " علي " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. قبيلة ” الطمحة ” بصبيا تودع شهيدها الثالث ” علي “

بالصور.. قبيلة ” الطمحة ” بصبيا تودع شهيدها الثالث ” علي “
حسن الجعفري(صدى):

ودّعت محافظة صبيا، عصر اليوم الإثنين، الشهيد العريف علي يعقوب طميحي، أحد منسوبي حرس الحدود، والذي استشهد في ميدان العز دفاعاً عن أرض الوطن الغالي، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة الباطنة بالطمحة.

شهدت صلاة الميت حضور جمع غفير يتقدمهم محافظ صبيا بالإنابة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من زملاء الشهيدين من منسوبي حرس الحدود.

يذكر أن الشهيد ” علي يعقوب ” من مواليد ” حلة رديف ” بالطمحة بمحافظة صبيا، والتحق بالخدمة العسكرية بقطاع حرس الحدود منذ عام ١٤٢٦هـ، وحظي بالشهادة في ميدان الشرف بقطاع العارضة بمنطقة جازان، إذ يعتبر الثالث من أبناء قبيلة الطمحة الذين استشهدوا دفاعًا عن كل من تسول به نفسة المساس بأرض وتراب الوطن الغالي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2042 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .

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