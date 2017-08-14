مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بعقبة ضلع - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، ظهر اليوم الإثنين، في حادث تصادم مروع بعقبة ضلع.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم نجم عنه وفاتان وست إصابات، مشيرًا إلى أن العمليات تلقت بلاغًا عن حادث تصادم في عقبة ضلع فوق كوبري عتمة الساعه ١٣:٣٦.

وجدد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر، دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والإلتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة من معهم.

وشدد الهلال الأحمر على المسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ (997) في حالة الحوادث ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكرًا بقوله تعالى: ” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ” .