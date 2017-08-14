العيون التخصصي يجري 100 عملية إزالة مياه بيضاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نجح مستشفى العيون التخصصي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، في إجراء 100 عملية إزالة مياه بيضاء باستخدام جهاز الفيمتو كتاركت.

وأكدت صحة الشرقية أن جهاز الفيمتو كتاركت، الذي تم استحداثه ساهم في أن تكون عملية إزالة الماء أكثر دقة وأماناً للمريض، إضافة إلى اختصار وقت العملية إلى النصف تقريباًحيث يستغرق الجهاز دقيقتان فقط لإجراء أهم خطوة في عملية إزالة الماء الأبيض وهي إزالة قرص قطرة (5.25) من الجزء الأمامي لحافظة العدسة البلورية ثم يقوم الجهاز بتفتيت مركز العدسة البلورية ” الماء الأبيض ” ، وأخيراً إجراء فتحة بالقرنية 2.2مم.

ويتم بعد ذلك استخدام جهاز الفاكو لإزالة الماء الأبيض الذي تم تفتيته ومن ثم زراعة العدسة الجديدة،موضحة أن هذه الخطوة تستغرق حوالي 7 دقائق، مما يختصر وقت العملية الإجمالي إلى نصف الوقت تقريباً.

وأكدت صحة الشرقية، أن استخدام الجهاز المستحدث في إجراء العمليات يساهم في تقليل حدوث المضاعفات في عملية الماء الأبيض، كما أثبت جهاز FLACS أهميته في الحالات التي تحتاج إلى زرع أنواع العدسات الحديثة مثل العدسات متعددة البؤرة وعدسات تصحيح الإستجماتيزم، في حين أن مهارة جراح العيون لها أهميتها لإتمام عملية الماء الأبيض، لاسيما أن بعض الحالات حتى الآن لا تجرى بتقنية الفيمتو كتاركت مثل البؤبؤ الصغير أو حالات عتامة القرنية المصاحب للماء الأبيض.