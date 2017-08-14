أحمدي نجاد يهاجم خامنئي ويشبهه بالشاه المخلوع - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

شبّه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، بالشاه المخلوع الذي أطاحت به الثورة عام 1979.

وأكد نجاد في مقطع مسجل عبر حسابه على ” تويتر ” ، أن المناصب الحكومية ليست إرثا أبويا لمجموعة خاصة، في إشارة واضحة لهيمنة المرشد الإيراني على خامنئي وأسرته وحاشيته على مقاليد الحكم في إيران.

وتدهورت العلاقات بين أحمدي نجاد وخامنئي قبيل الانتخابات الماضية عندما أوصاه المرشد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية الشهر الماضي.