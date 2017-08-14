زعيم عصابة الاتجار بالمخدرات يمثل للمحاكمة في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تستمع محكمة جزئية أمريكية، اليوم الإثنين، إلى زعيم عصابة الاتجار بالمخدرات المكسيكي خواكين جوزمان (إل تشابو).

ويواجه جوزمان، زعيم عصابة (سينالوا) إحدى عصابات الجريمة المنظمة، الذي تم تسليمه إلى نيويورك في يناير الماضي قائمة طويلة من التهم في الولايات المتحدة، من بينها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وحيازة الأسلحة والقتل.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها لن توقع على جوزمان عقوبة الإعدام، وهي عقوبة محظورة في المكسيك.، جزء من اتفاق التسليم.

وقال المحامون إنه نظراً لعدم إحالة جوزمان لأي من الولايتين، فلابد من إسقاط التهم ضده.

ومن ناحيتها، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في وقت التسليم في 19 يناير إن الإحالة تمت بعد تعديل الولايات المتحدة لطلب التسليم الذي صدر في البداية عن محاكم في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا.

وكان جوزمان، المحتجز في سجن انفرادي في مانهاتن، ومثله حتى الآن محامون معينون من قبل الحكومة، قد قام بتوكيل أربعة محامين الأسبوع الماضي استعداداً للمحاكمة المقررة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في أبريل 2018.