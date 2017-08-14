" الغفيص " : تولي " التنمية الاجتماعية " اختصاصات " إدارة الصندوق الخيري " سيوحد الجهود - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر اليوم (الاثنين)، على تولي مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، ويتولى مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته.

وقال الدكتور الغفيص: ” إن قرار مجلس الوزراء سيسهم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين أهداف البنك والصندوق الخيري، للوصول إلى أفضل الممارسات لتمكين الشرائح التي يستهدفها البنك والصندوق ودعمهم ومساعدتهم في تذليل التحديات التي تواجههم، من خلال إيجاد أدوات وبرامج ومسارات تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، كما سيسهم هذا القرار ــ بإذن الله ــ في إيجاد أرضية قوية تساعد في رسم وتنفيذ البرامج الفاعلة وإيجاد آليات تحفيزية موجهة لهم ” .

وبيّن أن القرار يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تتطلب الجمع بين البرامج ذات الدلالات التنظيمية المتجانسة تحت مظلة إدارية واحدة، حتى يصبح أداء عملها بمهنية أعلى وبشكل مباشر للوصول إلى المستفيد النهائي بطريقة أكثر تنظيما.

وأشار الوزير، إلى أن من أهداف بنك التنمية الاجتماعية تقديم قروض دون فائدة، وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وكذلك تقديم قروض اجتماعية دون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على التحديات المالية.

وأوضح، أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى العمل على الإنماء الاجتماعي، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر، وتشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة، من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، وتطوير برامج الأسر المنتجة الموجَّهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها، والإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة.