الدفاع المدني يرصد عددًا من المخالفات بالشاليهات البحرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شنت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، أمس، جولات تفتيشية على مجموعة من الشاليهات البحرية في المحافظة للوقوف على تنفيذ تطبيق اشتراطات السلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتورسامر الصاعدي أن الفرق رصدت عدداً من المخالفات واتخذت الاجراءات المناسبة حيالها داعياً الجميع لتوخي الحذر والعمل باحتياطات السلامة اللازمة ومتابعة الأطفال عند ممارسة رياضة السباحة لتجنب المخاطر المحتملة والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالسلامة عن طريق الاتصال على رقم الطوارئ ٩٩٨.