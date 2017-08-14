الربيعي عن تغريدته المثيرة للجدل: ليس فيها مخالفة شرعية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد الداعية الدكتور علي الربيعي، أنه مستعد للتوقف عن الكتابة في حال ثبوت وجود مخالفة شرعية في تغريدته التي أثارت الجدل بشأن الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.

وكان الربيعي نشر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: ” لا يجوز للمسلم الدعاء لعبدالحسين عبدالرضا لكونه رافضياً إيرانياً مات على الضلالة، وقد نهى الله المسلمين أن يدعو بالرحمة والمغفرة للمشركين ” .

وأشار الربيعي إلى أنه يتواجد الآن في أوروبا، مبديا استعداده للحضور لمقابلة لجنة مخالفة النشر أو توكيل محامٍ لينوب عنه، استجابة لاستدعائه للمثول أمامها.

وطالب الربيعي بإحالة قضيته إلى القضاء الشرعي، باعتبار أنه ليس لديه مطبوعة أو جهة ناشرة لتُعتبر تغريدته مخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وإنما حسابه حساب عادي على ” تويتر ” .

وكانت وزارة الإعلام أعلنت أنها استدعت الدكتور علي الربيعي للمثول أمام لجنة مخالفات النشر بالوزارة لمخالفة نظام المطبوعات والنشر.