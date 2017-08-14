بالصور.. رينو تطلق باقة Black Edition الاختيارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يشهد سوق السيارات انطلاق سيارة رينو كليو RS الصغيرة السريعة مع باقة Black Edition الاختيارية الجديدة، مما يتيح للعملاء تخصيص مظهر سياراتهم بغض النظر عن اللون الخارجي لها، والباقة متوفرة بالفعل للطلب وتكلف 200 استرليني على كليو RS 220 تروفي و 350 استرليني على كليو RS 200. كما أن رينو كليو RS نفسها تبدأ من 20.295 استرليني.

وكل من كليو RS 200 و 220 Trophy Black Edition يتوفر مع مقابض الأبواب السوداء اللامعة والشفرة الأمامية والشعارات الخاصة، فضلا عن المشتت الخلفي اللامع الأسود. كما توجد لمسات داخلية باللون الأسود اللامع، في حين أن حصلت نسخة 200 علي عجلات سوداء 17 بوصة ألومنيوم سبورت.

وتعمل كليو RS من قبل محرك بنزين بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 197 حصان في RS 200 و217 حصان في النسخة RS 220 تروفي، والتي سوف تتسارع أيضا إلى 100 كم / ساعة في 6.6 ثانية، لتصل إلى 235 كم / ساعة.