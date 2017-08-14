أمانة الرياض تتفاعل مع فيديو وجود حاويات قمامة على المسار الأيسر بأحد الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه مواطن أظهر وجود حاويات قمامة حديدية في المسار الأيسر لأحد الشوارع بمدينة الرياض، فيما تفاعلت طوارئ أمانة منطقة الرياض مع الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول مواطنا يقود سيارته ليتفاجأ بوجود حاويات قمامة وسط المسار الأيسر في أحد شوارع الرياض، مقدما بلاغا لطوارئ أمانة منطقة الرياض.

من جهتها، تفاعلت طوارئ أمانة منطقة الرياض مع مقطع الفيديو المتداول، قائلة: ” نرجو منكم التكرم بتزويدنا بالموقع حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .