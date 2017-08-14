" أوبر " تستعد لفرض رسوم على انتظار السائقين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستعد ” أوبر تكنولوجيز ” لإجراء تحديث على تطبيقها بالإضافة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على إلغاء طلب الخدمة مع احتمالية فرض رسوم على العملاء الذين يجعلون السائقين ينتظرونهم.

وبداية من الغد، ستظهر نصائح في تطبيق ” أوبر ” لتوجيه سائقي الخدمة، كما أن خدمة ” UberEATS ” ستنطلق في المملكة المتحدة.

وأكدت ” أوبر ” أنه ابتداء من الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، سيتم فرض رسوم على العملاء بسبب زمن الانتظار بداية التوصيلة.

وذكر المدير الإقليمي لـ ” أوبر ” في بريطانيا “جو برترام” أن وقت السائقين قيم للغاية وكل دقيقة يضيعونها في الانتظار تعني مكاسب أقل وإهدار للوقت.