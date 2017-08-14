⁠⁠⁠⁠⁠برلين تتهم سويسرا بمحاولة التجسس على مصلحة الضرائب الألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

بدأت السلطات الألمانية، التحقيق مع ثلاثة جواسيس تابعين لوكالة الاستخبارات السويسرية للاشتباه في ضلوعهم في عملية تجسس على مصلحة الضرائب الألمانية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتُتهم سويسرا التي جعلتها قوانينها المصرفية السرية ملجأ للمتهربين من الضرائب بمحاولة التجسس على المصلحة من أجل التعرف على المحققين الضريبيين الألمان الذين يعملون على حملة ضريبية تستهدف البنوك السويسرية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” زود دويتشي تسايتونج ” وقناتا التلفزيون المحليتان ” دبليو دي آر ” و ” إن دي آر” نقلاً عن مصادر موثوقة، ينتسب أحد المواطنين السويسريين الثلاثة إلى جهاز الاستخبارات السويسري بينما يعمل الآخران موظفين لدى البنك الوطني السويسري.