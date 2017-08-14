انتهاك إسرائيلي بحري وجوي للسيادة اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقا حربيا تابعا لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق، عمد خلالها عناصر الزورق إلى رمي متفجرة داخل المياه اللبنانية.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الانتهاك البحري المعادي ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء المنطقة، وعلى الفور باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الخرق المعادي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ” اليونيفل ” .