تعرفي على الزوج العزوبي وطرق التعامل معه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قال الاختصاصي النفسي والمستشار الأسري، محمد عازب ، إن الزوج العزوبي هو من لا يشعر بالتغيُّر الذي طرأ على حياته بعد الزواج؛ باختصار هو عزوبي التفكير وليس زواجي وأسري التفكير، نجده ملتزمًا بطريقة شبه قهريَّة بالزواج، ويميل دائمًا للانسحاب من الحياة الزوجيَّة والانقطاع عن الأسرة بحجة وغير حجة.

وتحدث الأختصاصي عن أهم سلوكياته وهي :

الزوج العزوبي يلاحظ عليه دائمًا بأنَّه دائم العصبيَّة داخل المنزل وانفعالي، يعيش حياة اللامسؤوليَّة.

ـ الزواج بالنسبة له عُرف اجتماعي وتأدية واجب، وقد يكون إرضاء للوالدين، فهو غير مقتنع بفكرة الزواج.

ـ متقلب المزاج والمشاعر وغير منضبط، محيطه الخارجي المرتبط به من قبل الزواج، سواء من أصدقاء أو العلاقات الأنثويَّة، هو ما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في تعامله مع زوجته وأبنائه؛ فنجد أنَّ سلوكياته تتأرجح بين السعادة والإحباط، والعصبيَّة، والنبرة الحادَّة وسوء الخلق.

ـ وجوده في المنزل كجسد فقط مكره على البقاء فيه، صامتًا ولا يشعر بالراحة، يقضي معظم وقته على هاتفه النقال وعلى مواقعع التواصل الاجتماعي.

أثر ذلك على الزوجة:

تختلف الزوجات في التعامل مع عزوبيَّة الزوج، فهنالك الزوجة الهادئة الانسحابيَّة التي تبتعد عن المواجهة المباشرة للزوج، وتؤثر على نفسها بالصمت. وهناك الزوجة المواجهة التي تحاسب الزوج وتصتدم معه؛ وفي كلتا الحالتين فإنَّ الآثار النفسيَّة والمشاعر المنعكسة على الزوجين هي مشاعر القلق، والاكتئاب، والانطوائيَّة والوساوس والظنون.

العلاج

وأوضح عازب أنَّ هناك كثيرًا من الأزواج غير مهيأ لخوض الحياة الزوجيَّة ويصطدم بعد الزواج بواقع غير الذي اعتاد عليه؛ لذلك تنصح الزوجات بضرورة المصارحة مع الزوج والحوار معه وإبداء مشاعر الحبِّ والثناء عليه، واحتوائه مع إظهار الرغبة في تحسين العلاقة الزوجيَّة.

وفي حال عدم الاستجابة يمكن طلب تدخل أحد الأقربين في محاولة للإصلاح واحتواء هذا الزوج، وتنبيهه وتقديم النصح له؛ وفي مرحلة متقدِّمة يمكن للزوجة أن تبدي له غضبها وانفعالها بأن تغيِّر من أسلوبها اللين معه نوعًا ما أو من خلال التقصير في بعض وليس كل الواجبات المهمَّة، وذلك حتى تُثير اهتمامه وتساؤلاته.