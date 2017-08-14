بالصور.. محافظ القنفذة يستقبل طلاب النادي الصيفي القراني - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني(صدى):

استقبل محافظ محافظة القنفذة المكلف محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، صباح اليوم، وبحضور مدير شرطة القنفذة العميد سفر المقاطي عدد من طلاب النادي الصيفي القراني الثاني بالقنفذة التابع لجمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة، وقد اطلع على أنشطة هذا النادي ومنجزاته.

واستمع لشرح متكامل عن النادي الصيفي القراني من خلال آلية العمل والبرامج المصاحبة، بعد ذلك ألقى سعادة المحافظ ومدير شرطة القنفذة كلمة توجيهيه لأبنائهم الطلاب حاثّين فيها على بذل المزيد من الجهود في سبيل حفظ كتاب الله تعالى ليكون الطلاب لبنات صالحة في مجتمهم ووطنهم، كما شكروا جمعية سمو على جهودها المبذوله في خدمة كتاب الله تعالى وعلى برامجها النوعية والتي يأتي منها هذا النادي القرآني.

الجدير بالذكر منذ بداية النادي الصيفي والذي انطلق منتصف شهر شوال للعام الحالي بـ ٢٩٨ طالب استفادوا من خدمات النادي حيث يتم تعليمهم على يد ٢٤ معلما، وقدمت لهم من خلاله ٢١٩ درساً في القاعده النوارنية لمسار التأسيس.

كما بلغ عدد الأوجه المحفوظه من كتاب الله ٣٢٨٥ وجه من كتاب الله، وأيضا راجع الطلاب ما يقارب ١٥٤٧١ وجه.

ونفذ النادي عدة برامج مصاحبه بلغ عددها مايقارب 54 برنامجاً مصاحباً كان من ضمنها دورة بعنوان الأمن الفكري ” حصانة ” .

