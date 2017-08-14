بيع جميع نسخ ماكلارين 720S في 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حققت ماكلارين 720S نجاح كبير ببيع كل نسخها في عام 2018 وأكدت التقارير أن السيارة ظهرت منذ 5 شهور خلال معرض جنيف للسيارات ومنذ ذلك الوقت تم حجز 1500 نسخة منها مما أجبر المشترون علي الانتظار للعام المقبل للحصول علي نسخهم وهذا يأتي علي الرغم من أن عمليات تسليم السيارات بدأت في يونيو فقط .

وقد أعلن عدد من المشترين حماسهم لوضع يدهم علي واحدة من هذه النسخ خاصة أن بعضهم قام بحجز نسختين من السيارة واحدة يحصل عليها في أقرب وقت والثانية ليتم تخصيصها من قبل قسم العمليات الخاصة في ماكلارين. وبنظرة سريعة علي مواصفات السيارة يمكن لنا معرفة سبب اقبال المشترين عليها فهي لا تعتمد علي محرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين مثل باقي موديلات ماكلارين الحديثة.

والسيارة هنا تعتمد علي محرك 4 لتر بقوة 710 حصان وهي أرقام تجعلها تتفوق علي لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي وفيراري 488 GTB.