مجلس الوزراء يدين الإرهاب في مصر وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت مصر، وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو، وحادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، مجددًا تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف.

كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء .

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة.