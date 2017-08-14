بالصور.. " محافظ قلوة " يدشن حملة البلدية للنظافة وإزالة المخلفات - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

دشن محافظ محافظة قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي حملة النظافة وإزالة المخلفات من أحياء وشوارع المحافظة ومراكزها، والتي تنفذها بلدية محافظة قلوة بحضور رئيس البلدية المكلف المهندس موسى بن فيحان الزهراني ، ورئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله الحميدي ، وأعضاء المجلس البلدي ومدير مشروع النظافة بشركة الطريفي المهندس فتحي الباز ومنسوبي البلدية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة الأستاذ علي العويفي بأن الحملة تنفذها البلدية وتستهدف المحافظة ومراكزها والقرى ، وتهدف إلى تطوير وتحسين جوانب النظافة العامة عبر إزالة جميع التشوهات البصرية في الشوارع العامة ، وبين الأحياء السكنية ، وحول المنازل ورفع المخلفات والأنقاض وإزالة الرمال من الأرصفة والطرقات وأمام المنازل ، و سيتم تكثيف عملية النظافة بالميادين والقرى والمراكز بشكل أكبر ومضاعف بكافة المعدات والآليات الخاصة بالنظافة ، من شيولات وقلابات وبوبكات وبوكلين وقلابات صغيرة ، ونفايات ووايتات ومكنسة آلية ورافعات ، وتستمر الحملة أسبوعا وفق جدول محدد للأحياء والمراكز.

كما سيشارك قسم المكافحة الخاص بمكافحة الحشرات والقوارض ، بتنفيذ برنامج رش مكثف لمكافحة الحشرات من خلال استخدام أجهزة الرش وأجهزة الدخان والمبيدات الحشرية اللازمة لمكافحة الحشرات.

وسيتم رش جميع الأحياء والمراكز أضافة إلى داخل القرى مهيباً العويفي بأهالي المحافظة ومراكزها بالتعاون مع الحملة.

ومن جانبه أشاد المجلس البلدي بالدور الكبير الذي تقوم به البلدية ، في أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز مقدماً رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله الحميدي شكره لمحافظ قلوة على دعمه لحملة النظافة ، ولرئيس البلدية المهندس عوض القحطاني ، ومساعده المكلف حالياً برئاسة البلدية على جهودهم في الخدمات البلدية.