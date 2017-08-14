الجمارك تخفض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميمًا لجميع منافذها الجمركية ” البرية والجوية والبحرية ” يتضمن القرار الوزاري بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و30 يومًا للبضائع الأخرى، وذلك ابتداء من 1 / 1 / 1439 هـ.

واشتمل القرار تعديل البند ” أولاً ” من القرار الوزاري ليصبح بالنص التالي: ” تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة ” .