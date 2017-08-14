" مجلس الوزراء " يقرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وتهدف الهيئة، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، والقيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه.

كما قرر المجلس، أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من ” وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” .