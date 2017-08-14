رئيس المجلس الوطني السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

وصل رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر والوفد المرافق له إلى الكويت اليوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام.

‏

وكان في استقبال رئيس المجلس الوطني السوداني لدى وصوله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب شعيب المويزري والسفير الكويتي لدى السودان بسام القبندي والسفير السوداني لدى الكويت محيي الدين سالم.

‏

ومن المقرر أن يجري عمر خلال زيارته سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الكويت .