بالصور.. تطوير مازدا 3 2017 لمتعة قيادة أفضل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعتادت مازدا أن تطور الأجيال الجديدة من سياراتها لتوفر تجربة قيادة أفضل وتمنح سائقها المزيد من الاهتمام، وهي فلسفة جعلت سيارات مازدا مختلفة عن بقية السيارات اليابانية، فيما تقدمه، وفي تنافسيتها، وقدراتها على الطرقات.

التصميم الخارجي

قدمت مازدا 3 طوال اجيالها تصميمات مميزة ذات خطوط رياضية جذابة، وهو ما تستمر فيه حتى نسختها الأخيرة.

فالنسخة الجديدة من السيارة لازالت تحتفظ بخطوطها الرياضية، وبخاصة على غطاء المحرك ذو الطابع الرياضي والخطوط البارزة على الجانبين، والتي تنطلق لتحيط بالمصابيح الأمامية ذات التصميم المميز والطابع الهجومي، وعدسة الإضاءة الوحيدة كبيرة الحجم، مع اضاءة الـ LED النهارية.

كذلك تمتد خطوط الكروم الفضية اللامعة من داخل المصابيح إلى شبكة التهوية الرئيسية التي يلمع ما حولها باللون الفضي، وكذلك شعار مازدا في المنتصف كبير الحجم، والمصد الأمامي الجديد الذي يقدم المزيد من اللمسات الكرومية، وشبكة التهوية الثانية بالأسفل.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية الجديدة ذات التصميم الرياضي، والمرايا انسيابية التصميم التي لازالت تعبر عن الطابع الرياضي لمازدا 3، والأبواب التي تحمل الكثير من الخطوط الرياضية البارزة، والتصميم المميز للمساحات الزجاجية.

أما في الخلف فباب منطقة التخزين الخلفية يأتي بحافة بارزة ليعزز من ارتكازية السيارة، مع المصابيح الخلفية المحدثة التي تقدم المزيد من الخطوط الرياضية والتصميم المميز، وكذلك المصد الخلفي البارز الذي حصل على المزيد من الخطوط الرياضية.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة لازالت مازدا 3 تحتفظ بشخصيتها الشابة وخطوطها الرياضية، وبخاصة مع عجلة القيادة ثلاثية الأذرع ذات التصميم الرياضي واللمسات الفضية، ولوحة العدادات بتصميمها المميز وعداد لفات المحرك في المنتصف، وكذلك شاشتي المعلومات على الجانبين، والاضاءة المميزة لهذه العدادات.

الكونسول الوسطي يقدم الشاشة ذات الوضعية المرتفعة فوق لوحة القيادة مع النظام المعلوماتي المطور، وأدوات التحكم في مكيف الهواء القوي، والكسوة الجلدية للمقاعد والابواب ذات الطابع الفخم.

المحرك والأداء

تعمل مازدا 3 بخيارين من المحركات كل منهم يوفر شخصية مختلفة للسيارة.

فالمحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 103 حصان وعزم 145 نيوتن.متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يدفع بالعجلات الأمامية إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.5 ثانية، ولسرعة قصوى 180 كم/س.

المحرك الثاني سعة 2 لتر بقوة 153 حصان وعزم 200 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات لتحقق تسارع لسرعة 100 كم/س خلال 9.5 ثانية، ولسرعة قصوى 210 كم/س.