أتفاقيات مشتركة بين باكستان والصين في مختلف المجالات - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

اتفقت باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى تعاون يخدم مصلحة شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي اليوم في مكتبه بإسلام آباد نائب رئيس الوزراء الصيني وانج ينج الذي يزور باكستان حالياً حيث بحث الجانبان التركيز على مراجعة سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وقال عباسي إن باكستان تعد الصين شريكاً استراتيجياً مهماً لها، وأن العلاقات بين البلدين تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن ارتياحهما إزاء توافق رؤى البلدين فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.