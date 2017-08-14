بالصور.. " صدى " في زيارة إلى جمعية إبصار الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

استقبلت جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، اليوم الإثنين، وفدًا ضم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في مقر الجمعية بجدة.

وكان في استقبالهم أمين عام الجمعية الدكتور سامي الساعاتي، وفريق العمل الذي قدم شرحًا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية منذ افتتاحها بالإضافة إلي دورها في خدمة المجتمع، من خلال تأهيل المكفوفين، وتوفير التكنولوجيا لضعاف البصر.

وفي البدء القي الدكتور سامي ساعاتي كلمة رحب خلالها بالضيوف، مشيدصا بأهمية دور الإعلام في دعم الجمعيات الخيرية التي هدفها دعم وتأهيل المعوقين لتسهيل معيشتهم وتوفير حياة طبيعية قدر الإمكان لهم، وتحدث الأمين العام للجمعية عن دور جمعية إبصار الخيرية في تأهيل المعوقين بصرياً وتوفير التكنولوجيا لهم مع الدعم والمساندة التدريبية، وعن دورها في تطوير البحوث وتقديم وتنظيم برامج التوعية للعامة والمختصين، وأيضاً عن الخدمات المميزة التي تقدمها الجمعية لذوي الإعاقه البصرية من خلال عيادة ومعمل الجمعية ومركز التدريب النسائي.

ودشن مستشار وزير العمل والمشرف العام العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني يوم الخميس الماضي 18/11/1438 هـ الموافق 10/8/2017 / عيادة الجمعية و معامل جمعية ابصار الخيرية وتناقش مع عدد من المستفيدات من برامج الجمعية، مؤكدًا على دعم الوزارة للجمعية وبرامجها المتخصصة وأشاد بجهود العاملين بها .

وأشاد الدكتور سامي، بالدعم الذي قدمته وزارة العمل لبرامج الجمعية، وتقديمها كافة التسهيلات والإمكانيات لتوفير وظائف تتناسب مع وضع المكفوفين وضعاف البصر.

كما أضاف د.سامي بأن الجمعية جمعية تخصصية و غير ربحية تهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كأعضاء متكافئين ومنتجين لسوق العمل بتدريبهم على الأجهزة الذكية وتأهليهم للإنخراط في بيئة العمل، وتقديم المشورة والتدريب وأفضل الممارسات لتطوير بيئات عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر ، كذلك تأييد حق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في إيجاد فرص وظيفية مع القطاع الخاص.