الشؤون الاسلاميه بالباحه تنفذ " ١٠٧ " برنامجا دعوي - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الزهراني(صدى):

نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلاميه والدعوة والارشاد بمنطقة الباحه ممثله بالمكاتب التعاونيه للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالباحه ( ١٠٧ ) برنامجا دعوي خلال الفترة من ١٤٣٨/١٠/١ الى ١٤٣٨/١١/٣٠ والتى تضمنت الملتقيات الدعويه والمحاضرات العلميه والدروس وذلك ضمن فعاليات صيف الباحه لعام ١٤٣٨.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحه المكلف الشيخ / احمد بن منسي العمري أن البرامج الدعويه التي اقامها الفرع تهدف إلى توعية الشباب بأمور دينهم ومحاربة التطرف والغلو وتعزيز قيم المواطنه لدى الفرد .

كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاسلاميه والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري على دعمعم للفرع بشتى مجالاته .