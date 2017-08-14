الشؤون الاسلاميه بالباحه تنفذ " ١٠٧ " برنامجا دعوي - صحيفة صدى الالكترونية

الشؤون الاسلاميه بالباحه تنفذ ” ١٠٧ ” برنامجا دعوي
نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلاميه والدعوة والارشاد بمنطقة الباحه ممثله بالمكاتب التعاونيه للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالباحه ( ١٠٧ ) برنامجا دعوي خلال الفترة من ١٤٣٨/١٠/١ الى ١٤٣٨/١١/٣٠ والتى تضمنت الملتقيات الدعويه والمحاضرات العلميه والدروس وذلك ضمن فعاليات صيف الباحه لعام ١٤٣٨.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحه المكلف الشيخ / احمد بن منسي العمري أن البرامج الدعويه التي اقامها الفرع تهدف إلى توعية الشباب بأمور دينهم ومحاربة التطرف والغلو وتعزيز قيم المواطنه لدى الفرد .
كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاسلاميه والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري على دعمعم للفرع بشتى مجالاته .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله في الجهود