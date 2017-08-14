منتزه الأمير محمد بن سعود برغدان يشهد إقبالاً مكثفاً للزوار - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الزهراني(صدى):

يعد منتزه الأمير محمد بن سعود برغدان الباحة من أبرز المعالم السياحية ونموذج فريد في التصميم والجلسات العائلية وبما حباها الله من أجواء جميلة يقصدها الكثير من المصطافين في كل عام وكون موقعه على شفاء تهامه، حيث عند بواكير الصباح يكسوها الضباب، ومع غروب الشمس تنهمر السماء برذاذ المطر التي تصنع من تكويناتها لوحات جمالية تستوقف السياح، وأشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بمشاعر البهجة والسرور والفرح ليفاخر الإنسان بهذا الجمال، ويشهد المنتزه إقبالاً مكثفاً من أهالي وزوار المنطقة من دول الخليج ومن مناطق المملكة المختلفة.

وحظي هذا المتنزه بالعديد من الخدمات المقدمة لزوار المنطقة من كبائن للمتنزهين تحقق لهم الخصوصية، وكذلك مواقع سوق الأسر المنتجة بجوار المنتزه والعديد من المرافق الترفيهية للأطفال وأسرهم وجلسات كبيرة وصغيرة مظلله ومفتوحة وعمل مسطحات خضراء للجلوس للعائلات وعمل تصميمات تحاكي طبيعة المنطقة كما يضم 22 مضلة، فيما تم تأمين دورة مياه للرجال والنساء، وإنارة المنتزه بالعديد من أعمدة الإنارة وزود بموقعين لألعاب الأطفال.

الجدير ذكره أن منتزه ” الأمير محمد بن سعود ” يشهد إقبال الكثير من المتنزهين والسياح من المواطنين والمقيمين إلى المنتزه بهدف الاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية وتدني مستوى درجات الحرارة في موسم حرَ شديد تعانيه بعض مناطق المملكة وطبيعة منفردة بالغابات التي تشكل في مجموعها غطاء أخضر من الأشجار والأعشاب، ويضم المنتزه العديد من فعاليات صيف منطقة الباحة لهذا العام 1438هـ عبر تنظيم حزمة من البرامج المتنوعة التي تلبِّي مختلف شرائح المجتمع.